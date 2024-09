Nuova proprietà per Banca Progetto, l’istituto nato nel 2015 dal riassetto di Banca Popolare Lecchese e guidato dall’amministratore delegato Paolo Fiorentino. Il fondo californiano Oaktree, che ne aveva guidato il riassetto nel 2015, ha ceduto infatti la maggioranza delle azioni a Centerbridge, il private equity newyorkese con masse gestite per 32 miliardi e che già nel 2022 si era fatto avanti per la banca lombarda.

Tramite il veicolo lussemburghese Bpl HoldCo, il fondo proprietario dell'Inter ha ceduto il 99,82% dell’istituto specializzato in credito alle pmi (2,8 miliardi di prestiti garantiti nel 2023 con un utile netto di 72 milioni). Advisor dell’operazione sono stati Morgan Stanley, White & Case, Kitra Advisory, Jp Morgan, Greenberg Traurig Santa Maria e Linklaters.