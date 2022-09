Novità importante per Inter e Milan. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza , il Comune di Milano , tramite la Direzione Rigenerazione Urbana , ha dato il via libera al progetto aggiornato sulla realizzazione del nuovo stadio da parte dei due club milanesi, con le modifiche richieste dalla giunta, e consegnato lo scorso 5 settembre .

La documentazione ora sarà inviata alla commissione nazionale per il Dibattito pubblico che poi dovrà dare l’ok per avviare il dibattito a Milano in merito alla realizzazione del nuovo stadio.

La proposta aggiornata risulta “migliorativa rispetto alla precedente in quanto prevede l’implementazione delle aree a verde profondo, pari a circa 50.000 mq”, si legge nel documento pubblicato sull’albo pretorio del Comune. Il progetto aggiornato delle due squadre rafforza inoltre la riconfigurazione dell’area a distretto sportivo, con la cosiddetta ‘Cittadella dello sport’.