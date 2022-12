Ignazio La Russa, Presidente del Senato e noto tifoso dell’Inter, ha ribadito la sua posizione relativamente alla questione nuovo stadio a Milano, non mancando di mandare una frecciata al Milan : "Che bisogno c’è di distruggere San Siro, il cui costo per demolirlo sarebbe di 50 milioni senza contare il danno ambientale? Due stadi sono molto meglio di uno. Se il Milan vuole uno stadio a Sesto San Giovanni, se lo può fare mandare pronto e impacchettato dal Qatar e l'altro lo tiene l'Inter (ride, ndr)".

Nel corso della chiacchierata, La Russa ha avuto modo anche di parlare della possibile rimonta scudetto della sua squadra del cuore: "Col Napoli ultima chiamata? Non bisogna pensarci, l’unico modo di competere è non pensarci. Il distacco è ampio, il Napoli è forte e sarebbe da folli pensare a una rimonta. Se il 4 gennaio vinciamo, allora se ne può parlare; se vincesse il Napoli, non mi metterei certo a piangere".