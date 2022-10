Continua a rimanere viva la proposta di Roberto Di Stefano in merito alla questione nuovo stadio che riguarda Inter e Milan e, nonostante tutte le strade sembrano portare all'abbattimento di San Siro e all'edificazione di un nuovo impianto sempre nella stessa area, il primo cittadino di Sesto San Giovanni rilancia la candidatura della sua città: "Sesto conferma che lo spazio nelle ex aree Falck c’è e la disponibilità ad accogliere un nuovo stadio anche, ma aspettiamo la conclusione dell’iter in corso al Comune di Milano" ha detto alla Gazzetta dello Sport.