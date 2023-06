Il Milan ha mosso il primo passo concreto per la realizzazione del nuovo stadio a San Donato, sottoscrivendo il primo accordo formale con la società Sportlifecity. Secondo quanto riporta Il Cittadino, si tratta di una sorta di intesa preliminare tra privati per la cessione del pacchetto di permessi urbanistici che gravitano sul comparto San Francesco. Step fondamentale per dare un'accelerata al progetto visto che, per l'ok da parte del Comune, Sportlifecity ha dovuto attendere un iter di circa quattro anni, in gran parte assorbito dalla fase istruttoria gestita dai tecnici del municipio.

"Per il momento non è stata divulgata alcuna notizia ufficiale, ma fonti informate ieri parlavano della firma di un documento che guarda alla cessione alla squadra calcistica dell’operazione detta Sportlifecity, promossa da Cassinari&Partners, che prevede una cittadella dello sport da circa 150 milioni di euro sui 300mila quadrati di terreno del San Francesco. Una prospettiva che ormai da qualche mese ha come alternativa l’ipotesi dello stadio da oltre 600 milioni di euro che sembra farsi sempre più vicina. Sebbene per tradurre in realtà l’impegnativo disegno del Milan è necessaria comunque una variante che dovrà varare l’amministrazione di Francesco Squeri. E intanto l’esecutivo in carica in questa fase non si è ancora espresso", si legge nel pezzo.