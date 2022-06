Resta ancora forte in casa Milan l'idea alternativa a San Siro per la costruzione del nuovo impianto sportivo condiviso con l'Inter, alternativa che vede al centro del progetto l'area ex Falck di Sesto San Giovanni. Secondo quanto riporta ANSA, a mettere nero su bianco la volontà di voltare pagina rispetto al passato è lo stesso club di via Aldo Rossi che tramite una nota sottolinea come "ci sono ancora ostacoli per la realizzazione del nuovo impianto nell’area di San Siro, non ultimi i ricorsi al Tar e la raccolta firme per realizzare un referendum organizzati dai comitati che sono contro l’abbattimento del Meazza. I tempi quindi non sono così definiti e per questo l’alternativa Sesto rimane sempre valida, secondo il club, anche a tutela dell’investimento", come si legge su Calcio e Finanza.