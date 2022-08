Il dibattito pubblico per il nuovo stadio di Milano inizierà a settembre. Intanto, il Comune attende che Inter e Milan facciano pervenire il progetto aggiornato secondo le richieste dell'amministrazione comunale. Documenti che potrebbero essere disponibili entro questa settimana. Ne ha parlato l'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi, nel corso della commissione consiliare dove è intervenuto in audizione il coordinatore del dibattito pubblico, Andrea Pillon. "Noi siamo in attesa di due documenti da Inter e Milan. Il primo è un aggiornamento allo studio di fattibilità, che deve dimostrare la rispondenza alle condizioni che ha posto la giunta, e il dossier di progettazione. Questi documenti da quanto ci risulta sono in arrivo, dovrebbero arrivare prima della fine di questa settimana e ci sarà la verifica da parte degli uffici prima dell'invio alla commissione nazionale. Se i tempi saranno rispettati soprattutto dai club, che però non hanno un termine nel consegnare i documenti, nell'arco del mese di settembre sarà possibile avviare le attività più proprie del dibattito pubblico". Questi documenti aggiornati saranno infatti la base di partenza del dibattito pubblico.