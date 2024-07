"I comitati hanno confermato le criticità emerse negli ultimi mesi in merito a queste ipotesi progettuali dal punto di vista urbanistico, viabilistico e ambientale". Sono le parole riportate da Milanotoday.it di Marco Bestetti (Fratelli d'Italia), a margine della riunione della commissione territorio, dove oggi sono stati ascoltati i comitati di cittadini contrari alla realizzazione dei progetti degli stadi di Milan e Inter, rispettivamente a San Donato Milanese e a Rozzano. "L'alternativa esiste ed è quella di mantenere le squadre a Milano, nella 'Scala del calcio', con un'importante riqualificazione dello stadio per renderlo conforme ai più moderni standard internazionali e alle legittime aspettative delle società in termini di incremento dei ricavi", ha aggiunto Bestetti.

Sulla stessa lunghezza d'onda il Movimento 5 Stelle, che con il capogruppo Nicola Di Marco ha annunciato una mozione in consiglio regionale perché esprima "un parere e un indirizzo politico chiaro, sia in merito alle ipotesi dei nuovi stadi sia in merito al futuro di San Siro". Poiché, con l'accordo di programma, nulla sui nuovi stadi transiterebbe per il consiglio regionale, "il voto alla mozione potrebbe rappresentare l'unica occasione di esprimersi" per i consiglieri.

Preoccupati anche i consiglieri del Partito democratico: secondo Simone Negri e Pietro Bussolati, "per la mobilità sarebbe la paralisi. Le infrastrutture sono già oggi sofferenti e tenendo conto di una struttura da 70mila spettatori, i treni e le metropolitane non sposterebbero neanche un terzo dei tifosi".