Come noto, il Comitato Esecutivo UEFA, dopo il meeting del 19 aprile scorso, ha annunciato la riforma che prevede l’abbandono dell’attuale fase a gironi a 32 squadre della Champions League per dar spazio dal 2024/25 a un unico raggruppamento al quale parteciperanno tutte e 36 le formazioni in competizione. La qualificazione alla Coppa più prestigiosa del continente rimarrà principalmente legata al piazzamento finale di una squadra nel campionato nazionale precedente, ma gli altri posti disponibili saranno assegnati secondo tre criteri, tra cui quello relativo al ranking. Un tema sul quale, secondo Aleksander Ceferin, non si può essere ancora precisi: "Ne stiamo parlando ogni giorno, le discussioni sono ancora in corso. È troppo presto dare dettagli corretti pubblicamente, la discussione è in corso e nessuna decisione definitiva è stata presa. Bisognerà attendere almeno un mese indicativamente", le dichiarazioni rilasciate dal numero uno di Nyon nella conferenza stampa tenutasi oggi.