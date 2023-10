"Da cinque anni ci battiamo per uno stadio nuovo per essere competitivi e quindi andiamo in giro. Stiamo andando avanti col progetto San Donato, speriamo che sia una realtà nei prossimi anni". Con queste parole a Sky Sport l'amministratore delegato Giorgio Furlani conferma la volontà del Milan di abbandonare il progetto San Siro, nato in compartecipazione con l'Inter e avviato ormai verso il tramonto.