Il silenzio stampa del Napoli nei confronti di Dazn dopo le sfide Napoli-Torino e Barcellona-Napoli costerà ai partenopei 165mila euro di multa. Lo si apprende da una nota della Federcalcio. "Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, ridetermina il complessivo importo dovuto dalla società SSC Napoli Spa per le violazioni contestate in euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00). Compensa tra le parti le spese del procedimento", si legge nel comunicato.