Nel rush finale di questa stagione in cui l'Inter si giocherà scudetto e Coppa Italia in sette partite, servirà l'apporto anche delle cosiddette seconde linee, soprattutto a centrocampo, il reparto che Simone Inzaghi tende a toccare il meno possibile affidandosi più che spesso al trio Barella-Brozovic-Calhanoglu. "A centrocampo i giocatori hanno giocato di più, ma ho la fortuna di avere Vidal, Gagliardini e Vecino - ha puntualizzato il tecnico nerazzurro in conferenza parlando del possibile turnover in mezzo -. Degli ultimi due si è parlato meno perché hanno giocato meno ultimamente, ma si allenano perfettamente ogni giorno e ci daranno una grandissima mano da qui alla fine. Senza dimenticare Vidal che anche l'altra sera è entrato nel migliore dei modi. Purtroppo sul 3-0 ci ha lasciato una caviglia, ma speriamo possa tornare rientrare già a Bologna. Mi auguro che il suo infortunio duri poco".