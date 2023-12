Alla vigilia del Superclassico contro la Virtus Bologna in programma domani al Mediolanum Forum, il capitano dell'Olimpia Milano Nicolò Melli rilascia un'intervista a tutto tondo ai canali ufficiali del club meneghino. Raccontando in primo luogo di avere sempre avuto l'ambizione di giocare nel capoluogo lombardo, anche per motivi che esulano dal puro discorso cestistico: "Io volevo venire a giocare a Milano. Mi ricordo che era il periodo della maturità, dovevo studiare e nel frattempo incontrare le squadre interessate. Io volevo venire a Milano, per me è sempre stata una città molto attraente; un po' anche perché sono interista, quindi la trasferta a Milano, quelle poche volte che sono andato a San Siro per vedere l'Inter, ha sempre avuto un fascino particolare".

Melli vanta ormai una lunga militanza all'Olimpia: "Da ragazzino ho sempre apprezzato i calciatori bandiera, come Javier Zanetti, Alessandro Del Piero o Dirk Nowitzki. Gente che è sempre rimasta nella stessa società. Non credo che sarò mai una bandiera di questa società ma essere un pezzo importante di questa società è bello. Non è una cosa che sogni da bambino ma da grande poi ti accorgi che sei diventato un pezzo di storia di questo club. Per me è un onore esserci riuscito".