Nel 2023 l'Inter è stata la miglior squadra per media punti, avendone messi a referto 87 in 41 partite. A certificare il record della squadra di Simone Inzaghi arriva anche la Gazzetta di Parma, che sottolinea come dietro i nerazzurri, tra Serie A e Serie B, ci sia solo il club allenato da Fabio Pecchia, che in questi dodici mesi ha raccolto complessivamente 75 punti, risultando nettamente la miglior squadra del campionato cadetto davanti a Venezia (64) e Como (60). I crociati vantano un bilancio di 22 vittorie, nove pareggi e sole sette sconfitte nelle trentotto partite giocate in regular season.