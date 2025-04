Christian Nerlinger, ex giocatore e direttore sportivo del Bayern Monaco, ha detto la sua sulla partita di domani sera tra l'Inter e i bavaresi ai microfoni di TuttoCalcioEstero esprimendo la sua fiducia nella rimonta da parte degli uomini di Vincent Kompany. Con annessa critica al sistema calcio attuale e all'esasperazione per il risultato: “È assurdo che ormai sembri che siano dalle tre alle cinque partite all’anno a decidere se una stagione è buona o meno. Se il Bayern dovesse perdere contro l’Inter, cosa che non credo accadrà, allora l’ambiente vivrà l’eliminazione come fosse la fine del mondo. Vincendo contro i nerazzurri tutto si trasformerebbe in euforia totale. Mi sembra estremo. Va considerato il momento, le difficoltà, il percorso di crescita…”.