Ora è ufficiale: Sandro Tonali ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per il noto problema fisico accusato dopo Milan-Napoli e non sarà a disposizione di Roberto Mancini nelle gare di Nations League che vedranno gli azzurri impegnati contro Inghilterra e Ungheria. Questa sera, comunque, il centrocampista rossonero sarà in tribuna, a San Siro, a sostenere i compagni, dopodiché tornerà da Stefano Pioli.