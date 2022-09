I campionati si fermano e gli unici a esserne contenti sono i commissari tecnici delle varie Nazionali in giro per il mondo. Non fa eccezione Roberto Mancini che in questi giorni, a Coverciano, sta preparando le gare di Nations League che vedranno l'Italia sfidare Inghilterra e Ungheria (23 e 26 settembre): "Questi sono i momenti ideali per incontrarsi di nuovo, conoscersi meglio, diventare sempre più gruppo", ha scritto il Mancio sul suo profilo Twitter.