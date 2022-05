La Nazionale italiana ha mancato la qualificazione al prossimo Mondiale non per un peccato di riconoscenza del suo ct Roberto Mancini verso quei giocatori che lo portarono in trionfo all'Europeo. "Non credo sia questo il motivo che non ci ha fatto andare in Qatar - ha puntualizzato il Mancio in conferenza stampa -. Se valutiamo la questione tecnica, dovevamo andare direttamente al Mondiale per il gruppo che abbiamo fatto. Purtroppo alcuni episodi hanno pesato e la dimostrazione è la gara con la Macedonia, dove ci sono stati tanti episodi negativi e poi loro hanno segnato con un rilancio a 50 metri al 92esimo. La nostra è una squadra giovane, non era un problema di riconoscenza".