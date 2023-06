E' Ivan Perisic il giocatore che si presenta in conferenza stampa al fianco di Zlatko Dalic, ct della Croazia, per anticipare i temi della finale di Nations League contro la Spagna: "Sarà sicuramente una sfida dura - ha spiegato il laterale del Tottenham ai giornalisti presenti -. Ci troveremo di fronte centrocampisti fantastici, che giocano nei migliori club del mondo, ma quando vedo il nostro, i titolari e i panchinari che non vedono l'ora di entrare e sfruttare i minuti, allora non ho paura. Sono convinto che giocheremo una partita vera, che sarà una bella finale".