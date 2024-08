La Nazionale riparte dalla UEFA Nations League 2024/25. Per gli Azzurri subito un doppio impegno in trasferta: venerdì 6 settembre Francia-Italia al Parco dei Principi di Parigi, lunedì 9 Israele-Italia al Boszik Stadion di Budapest.

Il ct Luciano Spalletti - informa la FIGC in una nota ufficiale - diramerà la lista dei convocati venerdì 30 agosto, mentre domenica 1° settembre è in programma il raduno al Centro Tecnico federale di Coverciano, dove gli Azzurri lavoreranno fino a giovedì, quando è prevista la partenza per Parigi.