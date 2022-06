Una bordata micidiale dalla distanza di Nicolò Barella porta avanti l'Italia alla fine del primo tempo del match contro l'Ungheria, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Nations League, in corso di svolgimento a Cesena. Il centrocampista dell'Inter sblocca la partita alla mezz'ora con un tiro potentissimo su assist di Leonardo Spinazzola, leggermente sporcato dal difensore magiaro Will Orban, che non lascia scampo a Denes Dibusz. Nella fase finale della frazione, potenziale pericolo portato da Alessandro Bastoni, neutralizzato da Dibusz, poi Wilfried Gnonto ha sui piedi la palla del raddoppio servita da Lorenzo Pellegrini ma viene anticipato all'ultimo istante da Loic Nego. Poco dopo, però, Pellegrini rimedia di par suo firmando la rete del raddoppio dopo ottimo spunto di Matteo Politano.