Il prossimo 17 novembre, a San Siro, potrebbe esserci una sorte di spareggio per il primo posto del girone B di Nations League tra i padroni di casa dell'Italia e la Francia. Che, grazie al 2-1 rifilato al Belgio, a domicilio rimane decisamente in corsa per il sorpasso agli azzurri: "Dobbiamo prima assicurarci il 2° posto, ma non andremo in Italia a visitare Milano - le parole del ct Didier Deschamps in conferenza stampa -. Ci sarà sicuramente la possibilità di arrivare in testa al gruppo. È possibile che in questa partita ci sia in gioco il primo posto".