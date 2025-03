Sarà il fischietto francese Francois Letexier a dirigere la sfida di giovedì prossimo a San siro tra Italia e Germania, valida per l'andata dei quarti di finale di Nations League. Letexier, ritenuto uno dei direttori di gara più in vista a livello internazionale, guiderà una squadra arbitrale tutta transalpina, visto che sarà assistito da Mugnier e Rahmouni, mentre il quarto uomo Lissorgue. In sala VAR ci sarà Jérôme Brisard con Dechepy in qualità di assistente.