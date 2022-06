Intercettato da Sky Sport, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, non si sbilancia sulle mosse di mercato della squadra partenopea ma spiega quali prospettive ha la sua squadra per la prossima stagione: "Adesso tutti si aspettano tutti che venga riproposto lo stesso tipo di percorso ma non sarà facile.Rientrare tra le prime quattro sarà difficilissimo, poi se saremo bravi come quest'anno a mettere in fila tante vittorie... Dobbiamo essere bravi a lottare con le squadre più titolate".