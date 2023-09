Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il deludente pari di Bologna: "Inter a +7? Ora c'è un distacco con le prime quattro, non abbiamo tempo per lamentarci e dobbiamo subito concentrarci sull'Udinese. Sono dalla parte del presidente, anche se penso che la squadra abbia fatto bene, ma non abbastanza per vincere".