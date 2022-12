Fa rumore il crollo al Mondiale del Belgio , eliminato ai gironi nel raggruppamento con Croazia, Canada e la sorpresa Marocco. Tanti gli interrogativi dei Diavoli Rossi , tema a cui partecipa anche l'ex centrocampista nerazzuro Radja Nainggolan : "Hazard? Per la squadra il Mondiale è stato un flop, quindi penso che sia perfettamente logico che saluti. A 31 anni è giovane, ma dico: chapeau per il suo ragionamento - ha detto in un'intervista a Voetbalprimeur -. C'è bisogno di ringiovanimento e da capitano dimostra di voler collaborare".

Adesso in patria con l'Anversa, sebbene l'esperienza non stia andando al meglio per alcune questioni extracampo, il classe '88 ha poi aggiunto parlando del collega Vertonghen: "Jan ha 35 anni. Se fossi in lui e venissi eliminato in modo così doloroso, smetterei subito. Ma se vuole continuare: ha tutta la mia comprensione. Anche lui non è stato male, quindi può ancora partecipare all'Europeo".