Mister Giovanni Mussa, interpellato da TMW Radio, si è soffermato sulla lotta Scudetto: "La Juventus parte col vantaggio dell'entusiasmo e pur essendo la Juve non ha questa grossissima pressione di vincere. La prima partita fa poco testo, ha trovato episodi favorevoli. L'aspetto al varco alle prime difficoltà, è una squadra giovane, per questo la solidità dell'Inter è difficilmente scalfibile. Non si può vincere un campionato con questi giovanissimi, bisogna capire come usciranno dalle difficoltà in cui si esce solo con l'esperienza. Vedo parallelismi tra Conte e Mourinho, quando il portoghese era spavaldo la squadra lo riproponeva".