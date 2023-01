Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà dell'Inter in prestito al Frosinone, è stato protagonista del secondo appuntamento ‘Frosinone sale in Cattedra’, presso l’Istituto Comprensivo Veroli II in località Sant’Angelo. Un appuntamento che il classe 2002 ha sfruttato per lanciare il suo messaggio contro il razzismo: "Non sono molto social, uso quei canali per postare esclusivamente le cose del mio lavoro, quindi gli aspetti del calcio. Il tema del razzismo andrebbe toccato con grande attenzione soprattutto sui social - le parole riportate dal sito del club ciociaro -.