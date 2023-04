Samuele Mulattieri fa 12 in campionato e aiuta il Frosinone a riprendere il proprio cammino verso la promozione. Quest'oggi, al Benito Stirpe, la formazione di Fabio Grosso ha superato per 2-0 l'Ascoli, successo che permette ai gialloazzurri di allungare nuovamente sul Genoa, fermato sul pari a Como dopo una partita rocambolesca. La seconda rete ciociara è dell'attaccante in prestito dall'Inter, che corregge da zero metri di testa un cross di Luca Mazzitelli. Frosinone che consolida il proprio primato con sei punti di vantaggio sul Grifone.