Altro successo di misura per il Frosinone di Fabio Grosso, che nell'anticipo della 13esima giornata del campionato di Serie B batte l'Ascoli per 1-0 grazie ad un gol di Roberto Insigne, che al minuto 70 capitalizza al meglio l'assist di Samuele Mulattieri, bravo a sfondare sulla destra e mettere in mezzo un pallone che l’ex Benevento trasforma in rete. Il tutto, però, tra le proteste bianconere per un presunto fallo dell'attaccante di scuola Inter su Simic. I gialloazzurri consolidano con questa vittoria il loro primato in classifica portandosi a più otto sulla Reggina, in attesa delle gare del fine settimana.