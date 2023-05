La corte del Paris Saint-Germain a José Mourinho, per ora, rimane solo mediatica. Almeno a sentire il diretto interessato, che ha commentato così la notizia rilanciata in Francia nelle ultime ore, secondo cui il suo agente avrebbe incontrato Luis Campos: "Se mi hanno cercato, non mi hanno trovato perché non hanno parlato con me", le parole del tecnico romanista in esclusiva a Sky Sport.