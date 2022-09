Intervistato dalla UEFA, Jose Mourinho parla delle tre competizioni europee (Champions League, Europa e Conference) vinte in carriera: “Come mi sento? Sono l’unico ad averlo fatto, non ci è riuscito nessun altro giocatore o allenatore (mostra il tatuaggio con le tre coppe, ndr). A pensarci è qualcosa di cui poter essere orgogliosi. C'è però ancora tanta strada da fare, adesso voglio provare a ottenere qualcosa in più”.