Lorenzo Pellegrini resterà ai box per un mese. Il capitano della Roma ha rimediato un problema al flessore della coscia in occasione della sfida di Europa League contro il Servette. Il centrocampista salterà la sfida contro il Cagliari e quelle alla ripresa del campionato, dopo la sosta nazionali, contro Monza, Slavia Praga e Inter. La sfida con i nerazzurri è in programma il 29 ottobre a San Siro.