Incalzato da un giornalista con una domanda sullo stato d'animo di Nicolò Zaniolo , tema della conferenza che aveva ampiamente previsto tanto da scriverlo su un bigliettino, José Mourinho ha colto l'occasione anche per esprimere il suo rammarico per la seconda esclusione di fila dal Mondiale della Nazionale italiana : "Io posso parlare solo di noi, quello che succede in Nazionale per principio non lo commento - le parole dello Special One -. Posso dire solo che mi dispiace tanto che l'Italia non sia al Mondiale, come persona che ama questo Paese sono dispiaciuto di vedere un campionato del mondo senza di voi".

Tornando a parlare del classe '99, Mou ha voluto smontare il caso a modo suo: "Ci sono tanti giocatori che vanno in panchina con il proprio club ogni tanto, ed è normale. Non vedo questo tipo di domande ad altri allenatori o ad altri club. Zaniolo è andato in panchina con la Lazio perché abbiamo adottato una strategia diversa per vincere una gara, non c'è storia. E' arrivato qui il giovedì mattina con il problema ai flessori. non si è allenato ieri, venerdì e oggi, dunque non c'è storia. Non vedo domande ad Allegri sul perché non gioca Bernardeschi o Peppino, o a Inzaghi su Dzeko. Ci sono delle ossessioni sulla situazione di Zaniolo. Se vuoi sapere qualcosa di più, chiama il suo entourage e spero ti possano dire la verità"