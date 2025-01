Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni della Gazzetta del Mezzogiorno, il doppio ex Francesco Moriero ha presentato così Lecce-Inter: "L’Inter è la formazione più forte del campionato italiano, la favorita per la vittoria dello scudetto anche nella stagione in corso. Sulla carta, quindi, la partita tra il Lecce ed i nerazzurri, è proibitiva per la squadra salentina. Ma le gare vanno giocate e nella storia della società giallorossa ci sono salvezze che sono passate proprio da grandi imprese compiute contro una o più big".

E ancora: "Baschirotto e compagni dovranno provare ad esaltarsi contro l’undici diretto da Inzaghi, sfoderando una prestazione fatta di tanto cuore, attenzione, intensità ed applicazione. Se, dinanzi alla qualità dei rivali, non sarà sufficiente per meritare un risultato utile, allora giù il cappello e si inizierà a pensare alla sfida seguente. Le radici sono le radici. A Lecce sono nato e cresciuto. È la mia città. È casa mia. Nel Lecce ho mosso i primi passi nel mondo del calcio sino ad arrivare alla formazione maggiore, con la quale sono stato protagonista per sette annate, quattro in A e tre in B. In giallorosso mi sono regalato belle soddisfazioni".

"Sono molto legato anche all’Inter, ma è un rapporto differente. In nerazzurro ho fatto parte di un team composto da grandissimi campioni. Ho giostrato accanto a Ronaldo, il «Fenomeno», il numero uno al mondo di quei tempi, ma anche ad altri top player quali Baggio e Paulo Sosa, per citarne solo due. Quando militavo con il complesso meneghino ho meritato la Nazionale. Ho vinto la Coppa Uefa".

"Inzaghi dispone di due formazioni entrambe titolari. Ha un gruppo abituato a scendere in campo tre volte a settimana. Quella meneghina è una compagine rodata, abile a gestire i vari appuntamenti. Tenuto conto del fatto che, alla lunga, un punto in più o in meno potrebbe anche fare la differenza tra il restare o meno in serie A, il Lecce dovrà essere bravo ad eseguire ciò che preparerà Giampaolo sul piano tattico. Per muovere la classifica in match del genere occorre essere impeccabili e sperare che i rivali non si esprimano al top. La spinta del pubblico sarà come di consueto preziosa per trascinare i calciatori giallorossi", ha concluso.