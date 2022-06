Nel senso? "Partite pesanti, troppi tatticismi, calcio mediocre: si tifa per la maglia, non per lo spettacolo. Mi sono divertito un po’ vedendo l’Inter, della Roma in Conference mi ha emozionato il percorso più che il gioco: una volta mi emozionava Totti. Ci stiamo arrampicando sugli specchi, manca la materia prima".

Il calcio italiano visto da lì? "Qui guardano soprattutto Premier e Liga. Io mi sono attrezzato, ma più per dovere...".

Da qualche tempo è diventato il c.t. delle Maldive, ma Francesco Moriero ovviamente non ha smesso di seguire le vicende di casa nostra. Ecco le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport .

Però Inter e Juve la stanno cercando.

"Il ritorno di Lukaku porta qualcosa in più, spero arrivi anche Dybala: il giocatore che manca all’Inter per fare più strada anche in Champions".

Lukaku, Lautaro, Dybala. E poi chi gioca?

"Tanta roba, e non è mai è troppa. Soprattutto per l’Inter, da quando la conosco: avevo in squadra Ronaldo, Djorkaeff, Zamorano, Recoba, e poi Ventola e Baggio, e poi Vieri... E mica giocavano tutti insieme".

Ma che Inter sarebbe senza De Vrji e Skriniar?

"Perdere uno va bene, tutti e due sarebbe rischioso. Magari Marotta ha già il colpo in canna".