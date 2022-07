Raul Morichelli, 20enne difensore che dopo gli anni di crescita nella Primavera della Roma si appresta ad approdare a titolo definitivo ai greci del PAOK Salonicco, ha commentato la delusione della finale dello scorso campionato persa 1-2 contro l'Inter in un'intervista concessa ai colleghi di Vocegiallorossa.it: "Infatti mi dispiace non aver finito come avrei voluto". Morichelli ha anche parlato delle sensazioni vissute negli allenamenti in prima squadra sotto gli occhi di José Mourinho: "Una grande emozione. Per me, che sono romano e romanista, già era bello allenarmi in prima squadra, poi con un tecnico come Mourinho ancora di più. Chi mi ha colpito di più? Per intensità e agonismo, direi Zaniolo".