Alla vigilia della gara contro il Napoli, il tecnico del Monza Raffaele Palladino aggiorna sulle condizioni di Valentin Carboni e Patrick Ciurria in conferenza stampa: “Valentin Carboni sta bene, ha lavorato alla grande ed è pronto per scendere in campo. Per Ciurria sapete che ho un debole per lui. Tante volte è sceso in campo in condizioni precarie, ha sempre stretto i denti. E' stato per molto tempo fuori e ora ha trovato la condizione migliore. La passata stagione ci ha fatto fare la differenza, ma tornerà presto”.