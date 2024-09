"Per la partita che abbiamo fatto è un buonissimo risultato, dopo un paio di risultati così così". Comincia con queste parole il commento a SportMediaset di Alessandro Nesta, allenatore del Monza, dopo il pareggio di prestigio contro l'Inter.

"Oggi (ieri, ndr) ci avevamo fatto un po' la bocca, c'è un po' di amarezza, ma la squadra ha fatto un'ottima partita - prosegue -. Siamo stati molto bravi, la squadra ha lavorato veramente bene: abbiamo battezzato un'altezza e ci stavamo bene, poi scivolavamo bene. Sono contento. In base all'avversario facciamo delle strategie di gara, altre volte andiamo a prenderlo alto. Se abbiamo dato coraggio al Milan con questa prestazione? Non lo so. Ora l'Inter ha una partita difficile, la Champions ti leva tanto. E poi c'è il derby. È tosta".