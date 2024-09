Sarà il figlio d'arte Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere la sfida di domenica sera all'U-Power Stadium tra Monza e Inter. Per l'arbitro piemontese si tratterà del gettone numero 123 in Serie A, il 12esimo con in campo i nerazzurri che con Pairetto vantano un bottino di otto vittorie, due pareggi e una sconfitta. Ultima gara arbitrata, quella del Dall'Ara dello scorso 8 marzo quando l'Inter si impose per 1-0 contro il Bologna col gol di Yann Bisseck.