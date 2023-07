Roberto Gagliardini potrebbe presto ripartire dal Monza ma per il momento vige cautela. Lo conferma Adriano Galliani, amministratore delegato dei brianzoli, che ai microfoni di SportMediaset si dice in attesa delle scelte dell'ormai centrocampista nerazzurro: "A centrocampo siamo in numero minore, li stiamo cercando di operare. Gagliardini l’ho visto, per ora non mi ha ancora detto di sì. C’è la nostra disponibilità, non la darei per fatta perché è ancora tutta da fare".