Dopo il quarto ko in campionato per il Milan, caduto ieri in casa dell'Atalanta, l'ex rossonero Riccardo Montolivo, presente nel post-gara di DAZN, ha risposto a proposito dell'obiettivo scudetto, ad oggi lontanissimo per la squadra di Pioli, stroncando le ambizioni dell'ex squadra. "Scudetto? Il Milan per me non è mai stata una candidata a vincerlo. Per me era inferiore al Napoli, mettevo Napoli e Inter davanti. Andarci vicino sì, vincerlo no".