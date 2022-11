Un " danno psichico ". Così l'ambasciatore dei Mondiali del calcio del Qatar, Khalid Salman, ha definito l'omosessualità, nel corso di un'intervista rilasciata alla emittente televisiva tedesca Zdf . Il colloquio, anticipato da alcuni media e dalla stessa tv, andrà in onda stasera alle 20.15, nell'ambito di un documentario sul 'Qatar segreto'.

"Durante i mondiali di calcio arriveranno molte cose nel nostro Paese. Parliamo dei gay - ha detto Salman, come riporta l'ANSA -. La cosa più importante è la seguente: tutti accetteranno che vengano nel nostro Paese. Ma loro dovranno accettare le nostre regole". Nella sua prospettiva, l'omosessualità "è un danno psichico". L'intervista è stata subito interrotta dal portavoce del comitato organizzativo dei Mondiali.

Le reazioni però non hanno tardato ad arrivare. La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha definito le dichiarazioni "orribili". A Zurigo, in Svizzera, invece la comunità Lgbt+ ha organizzato una manifestazione di fronte al Museo Fifa per sensibilizzare sulla situazione dei diritti umani nel Paese.