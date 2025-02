A quattro mesi dal calcio d'inizio, intorno al Mondiale per Club fortemente voluto da Gianni Infantino continuano a circolare controversie. L'ultima è quella evidenziata dal tabloid birtannico Daily Mail, che rivela come i prezzi dei biglietti delle partite siano stati drasticamente ridotti rispetto alle prime settimane di prevendita. La mossa sarebbe stata studiata per contrastare il generale disinteresse che si respira intorno alla manifestazione. Il costo dei biglietti più economici per le partite degli ottavi di finale e successive è sceso fino a 385 dollari, in seguito all'introduzione di una nuova "fascia economica". I biglietti più economici disponibili per la semifinale per coloro che dichiarano di essere tifosi di un club partecipante avevano un prezzo sbalorditivo di $ 526 dollari; adesso, con 140 dollari si può portare a casa un tagliando.

Stessa politica anche per la finale: dagli 892 dollari iniziali, adesso si passa ad un prezzo minimo di 300 dollari. La FIFA insiste sul fatto che la mossa non riguarda un calo dei prezzi, bensì la creazione di una nuova categoria volta a premiare la fedeltà dei tifosi che si recheranno negli Stati Uniti. Chi ha già acquistato i biglietti può cambiarli con quelli della nuova fascia. Tuttavia, le vendite procedono decisamente a rilento, con la prospettiva di file di posti vuoti che incombono. Per la partita inaugurale, che vedrà di fronte l'Inter Miami di Lionel Messi e gli egiziani dell'Al-Ahly all'Hard Rock Stadium di Miami il 14 giugno, sono rimasti in vendita non meno di 17 settori con più di 100 posti disponibili. Per la finale, al MetLife Stadium del New Jersey, ci sono 27 settori con più di 100 posti disponibili e la disponibilità è simile per entrambe le semifinali, che si svolgono nella stessa sede.