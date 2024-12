Il Mondiale per club sarà un appuntamento storico per l'Inter, anche per un dato evidenziato da Opta. L'incontro con il River Plate sarà infatti il primo in gare ufficiali contro un'argentina dal 15 settembre 1965, quando i nerazzurri affrontarono l'Independiente nella finale di Coppa Intercontinentale vinta dai nerazzurri.

1965 - L'Inter sfiderà un club argentino in un match ufficiale per la prima volta dal 15 settembre 1965: 0-0 contro l'Independiente, nella finale di Coppa Intercontinentale vinta dai nerazzurri. Tango.#FIFACWC #InterRiver #RiverPlate — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 5, 2024