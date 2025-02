La prima edizione del Mondiale per Club deve ancora alzare il sipario, ma la FIFA sta già cominciando a preparare la rassegna del 2029. Nel dicembre 2023 il Consiglio FIFA aveva ufficializzato i criteri per definire i vari ranking sulle diverse Confederazioni basandosi sugli stessi punteggi con la metodologia dei 3 punti a vittoria, 1 punto a pareggio e 3 punti per i progressi in ogni fase della competizione.

L'unica eccezione per l'edizione 2025 aveva riguardato i club europei (con il ranking UEFA utilizzato per definire le squadre partecipanti), ma a partire dall'annata 2024/25 anche la Federcalcio europea si è uniformata alle altre Confedarazioni. Il ranking ha dunque iniziato a prendere forma con la nuova Champions (si qualificheranno al Mondiale per Club 2029 tramite ranking otto squadre, con al massimo due partecipanti per ogni Federazione). Tra le italiane, al momento, l'Inter è l'unica squadra presente nei primi otto posti:

1. Liverpool (ENG) – 24 punti

2. Barcellona (ESP) – 22 punti

3. Arsenal (ENG) – 22 punti

4. Inter (ITA) – 22 punti

5. Atletico Madrid (ESP) – 21 punti

6. Borussia Dortmund (GER) – 21 punti

7. Real Madrid (ESP) – 21 punti

8. Bayern Monaco (GER) – 21 punti

9. Bayer Leverkusen (GER) – 19 punti

10. Lille (FRA) – 19 punti

11. Aston Villa (ENG) – 19 punti

12. PSG (FRA) – 19 punti

13. Atalanta (ITA) – 18 punti

14. Milan (ITA) – 18 punti

15. PSV (NED) – 17 punti