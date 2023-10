Dopo aver attirato diversi campioni dall'Europa nella Saudi Pro League nello scorso mercato estivo, il Regno dell'Arabia Saudita ha intenzione di investire ulteriormente nel mondo calcio, ospitando l'evento più importante di tutti: il Mondiale. Oggi, in tal senso, è stata ufficializzata l'intenzione di candidarsi per organizzare la Coppa del Mondo FIFA 2034. "Guidato dalla Federcalcio dell'Arabia Saudita (SAFF) - si legge in una nota ufficiale - l'offerta per il 2034 intende offrire un torneo di livello mondiale e trarrà ispirazione dalla trasformazione sociale ed economica in corso dell'Arabia Saudita e dalla profonda passione del paese per il calcio. La candidatura inaugurale della Coppa del Mondo FIFA™ dell’Arabia Saudita è supportata dalla crescente esperienza del Paese nell’ospitare eventi calcistici di livello mondiale e dai suoi piani in corso per accogliere i fan di tutto il mondo alla Coppa del Mondo per club FIFA™ del 2023 e alla Coppa d’Asia AFC del 2027. Riflettendo sull'intenzione di candidarsi, Sua Altezza Reale il Principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Principe ereditario e Primo Ministro, ha sottolineato che il desiderio dell'Arabia Saudita di candidarsi per la Coppa del Mondo FIFA 2034 è un riflesso dei progressi del Paese in tutti i settori. Il Regno è rapidamente emerso come un hub leader e una destinazione internazionale per ospitare grandi eventi grazie al suo ricco patrimonio culturale, alla forza economica e all’ambizione della sua gente. Nell’ambito della Vision 2030, lo sport svolge un ruolo significativo nel contribuire alla crescita economica del Paese e nel migliorare la qualità della vita di tutti e possiede la capacità unica di unire e riunire culture diverse. L’Arabia Saudita pianificherà di offrire un’esperienza senza precedenti e un evento che porti gioia ai fan di tutto il mondo. Rinomato ospite di alcuni dei più grandi eventi sportivi globali dal 2018, l'Arabia Saudita ha ospitato oltre 50 eventi internazionali per atleti sia maschili che femminili, tra cui calcio, sport motoristici, tennis, equitazione, eSport e golf. L’Arabia Saudita si è qualificata per l’iconico torneo in sei occasioni dal 1994 – l’ultima nel 2022 – quando i Green Falcons si sono assicurati una vittoria storica sui futuri campioni dell’Argentina".

Sua Altezza Reale il Principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, Ministro dello Sport e Presidente del Comitato Olimpico e Paralimpico dell'Arabia Saudita, ha dichiarato: "Ospitare una Coppa del Mondo FIFA nel 2034 ci aiuterebbe a realizzare il nostro sogno di diventare una nazione leader nello sport mondiale e segnerebbe una pietra miliare significativa nella trasformazione del Paese. Essendo una casa emergente e accogliente per tutti gli sport, crediamo che ospitare una Coppa del Mondo FIFA sia il naturale passo successivo nel nostro viaggio nel calcio".

Yasser Al Misehal, presidente della Federcalcio dell'Arabia Saudita (SAFF), ha aggiunto: "Crediamo che sia giunto il momento per l'Arabia Saudita di ospitare la Coppa del Mondo FIFA™. La nostra offerta è guidata dall’amore per il gioco e dal desiderio di vederlo crescere in ogni angolo del mondo. Vogliamo celebrare la nostra cultura calcistica e condividere il nostro Paese con il mondo. Stiamo abbracciando l'entusiasmo dell'Arabia Saudita per l'innovazione e la crescita, mentre facciamo la nostra candidatura per questo torneo iconico; il percorso di trasformazione del Regno è la forza trainante del nostro impegno. Ci impegniamo a ospitare un evento eccezionale che celebri il gioco, affascini giocatori e fan e ispiri le generazioni future. Essere in grado di candidarsi per ospitare una Coppa del Mondo FIFA™ è possibile solo con il pieno sostegno della leadership del Regno e li ringraziamo per il loro continuo impegno nel portare avanti il Paese e aprire nuove opportunità".