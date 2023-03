La FIFA è pronta a modificare il format della Coppa del Mondo 2026, che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Come riportato dalla BBC, l’entusiasmo generato dal torneo dello scorso novembre in Qatar, quando alcuni gironi si sono decisi nelle ultime partite tese, ha fatto tornare la FIFA sui suoi passi in merito al passaggio ai 16 gironi da tre squadre inizialmente previsto per la nuova edizione a 48 squadre. La decisione sarà quindi quella di tornare ai classici gironi da quattro squadre: la conferma dovrebbe arrivare alla riunione del consiglio FIFA in Ruanda il 16 marzo.