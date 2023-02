"Se tornassi all’Inter sarei contento, la tifo fin da bambino e per me sarebbe un onore". Così l'attaccante classe 2002 del Modena Nicholas Bonfanti, autore ieri della rete del definitivo 2-0 contro il Cagliari in Serie B. "Dipende dalle occasioni, sono giovane e ho bisogno di giocare, non ho fretta", le parole rilasciate dal numero 9, cresciuto proprio nelle giovanili nerazzurre.