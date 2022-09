Il centrocampo dell'Inter di che livello è?

"Questa squadra è pronta anche per giocare spesso, siamo tutti pronti e siamo qui per aiutarci a vicenda. Non c'è differenza tra noi, lottiamo tutti per gli stessi obiettivi. Rispetto all'anno scorso non ci sono stati tanti cambi, la base è la stessa e tutti sanno come giocare".

Quante chance vi date di arrivare agli ottavi?

"Non ci pensiamo, per noi è importante pensare gara dopo gara. Adesso testa all'Udinese, poi penseremo al Barcellona. E' un girone molto difficile, ma dobbiamo fare del nostro meglio".